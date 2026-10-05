«Безумие от начала и до конца». Льюис Хэмилтон опубликовал пост о ГП Бахрейна в Малайзии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари», опубликовал пост, поделившись эмоциями от Гран-при Бахрейна, который прошёл на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

«Безумие от начала и до конца. И всё же мы справились. Спасибо команде и болельщикам. Рад тебя видеть, Малайзия. Надеюсь скоро вернуться», — написал Хэмилтон на своей странице в соцсети.

Хэмилтон в квалификации Малайзии стал вторым. Однако из-за старта гонки на сликах Льюис откатился в конец пелотона, лишь по мере подсыхания трассы британец смог отыграть позиции и финишировал третьим. Его напарник Шарль Леклер занял четвёртое место.