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«Безумие от начала и до конца». Льюис Хэмилтон опубликовал пост о ГП Бахрейна в Малайзии

«Безумие от начала и до конца». Льюис Хэмилтон опубликовал пост о ГП Бахрейна в Малайзии
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари», опубликовал пост, поделившись эмоциями от Гран-при Бахрейна, который прошёл на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Безумие от начала и до конца. И всё же мы справились. Спасибо команде и болельщикам. Рад тебя видеть, Малайзия. Надеюсь скоро вернуться», — написал Хэмилтон на своей странице в соцсети.

Хэмилтон в квалификации Малайзии стал вторым. Однако из-за старта гонки на сликах Льюис откатился в конец пелотона, лишь по мере подсыхания трассы британец смог отыграть позиции и финишировал третьим. Его напарник Шарль Леклер занял четвёртое место.

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