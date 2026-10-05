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Ферстаппен откровенно рассказал, как отнёсся к старту Хэмилтона на сликах в Малайзии

Ферстаппен откровенно рассказал, как отнёсся к старту Хэмилтона на сликах в Малайзии
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари», и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», откровенно обсудили Гран-при Бахрейна, который прошёл на автодроме «Сепанг» в Малайзии. Диалог Льюиса и Макса в комнате охлаждения попал в эфир Sky Sports.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

Хэмилтон: Какая сумасшедшая гонка!
Ферстаппен: Честно говоря, когда я увидел, что вы выехали на сликах, я подумал: «Ничего себе…» Трасса подсыхала, но воды на ней всё ещё хватало.
Хэмилтон: Да, я как раз об этом и говорил. Она всё равно оставалась мокрой.

Ферстаппен выиграл ГП Бахрейна, Хэмилтон финишировал третьим.

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