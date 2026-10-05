Ферстаппен откровенно рассказал, как отнёсся к старту Хэмилтона на сликах в Малайзии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари», и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», откровенно обсудили Гран-при Бахрейна, который прошёл на автодроме «Сепанг» в Малайзии. Диалог Льюиса и Макса в комнате охлаждения попал в эфир Sky Sports.

Хэмилтон: Какая сумасшедшая гонка!

Ферстаппен: Честно говоря, когда я увидел, что вы выехали на сликах, я подумал: «Ничего себе…» Трасса подсыхала, но воды на ней всё ещё хватало.

Хэмилтон: Да, я как раз об этом и говорил. Она всё равно оставалась мокрой.

Ферстаппен выиграл ГП Бахрейна, Хэмилтон финишировал третьим.