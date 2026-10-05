«В казино с ними точно не пойду!» Льюис Хэмилтон — о доверии к стратегам «Феррари»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари», ответил, поменялось ли его доверие к стратегам команды после неверного решения стартовать на сликах на Гран-при Бахрейна, который прошёл на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

«В казино с ними точно не пойду! (Смеётся.)

Конечно, у нас будет открытый диалог. Я очень горжусь своей командой. Механики на каждом этапе выкладываются на полную, инженеры тоже делают всё возможное.

У нас определённо есть области, которые нужно улучшить, и мы это знаем. Мы не пытаемся это отрицать. Думаю, нас ждёт конструктивный разговор. Мы всё разберём, постараемся сохранить позитивные моменты этого уикенда — машина была действительно хороша — и вернёмся на следующей неделе готовыми снова бороться», — сказал Хэмилтон на пресс-конференции после гонки.

Хэмилтон в квалификации Малайзии стал вторым. Однако из-за старта гонки на сликах Льюис откатился в конец пелотона, лишь по мере подсыхания трассы британец смог отыграть позиции и финишировал третьим.