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«Пожалуй, так и есть». Расселл — на вопрос, окончательно ли потерял шансы на титул

«Пожалуй, так и есть». Расселл — на вопрос, окончательно ли потерял шансы на титул
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28-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», ответил, считает ли, что окончательно потерял шансы в борьбе за титул после схода на Гран-при Бахрейна за пять кругов до финиша.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Да, пожалуй, так и есть. Мне определённо нужно было, чтобы всё складывалось в мою пользу [в Малайзии], если я хотел продолжать борьбу, но в эти выходные этого не произошло. Никогда не говори «никогда», но этот сезон выдался невероятно тяжёлым из-за огромного количества событий, которые складывались не в нашу пользу и были вне нашего контроля», — приводит слова Расселла пресс-служба Формулы-1.

Отметим, что после ГП Бахрейна Расселл отстаёт от напарника Андреа Кими Антонелли на 84 очка в личном зачёте Ф-1.

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