Ватанабэ покинет пост главы автоспортивного подразделения «Хонды» в начале 2027 года

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ официально покинет свой пост 1 января 2027 года. Его заменит нынешний вице-президент организации Кейти Ясуда.

«Для меня большая честь возглавлять HRC вместе с моими замечательными коллегами. В течение оставшихся трёх месяцев моего пребывания на посту президента я буду продолжать делать всё возможное, стремясь к победе до самого конца», — приводит слова Ватанабэ по поводу ухода пресс-служба HRC.

«Моя миссия — твёрдо следовать заложенному Ватанабэ прочному фундаменту, развивать его дальше, объединить векторы усилий каждого для достижения единой цели — победы в гонках, и сделать HRC ещё сильнее», — прокомментировал назначение Ясуда.