«У кого-то ноутбуки были быстрее». Хэмилтон пошутил о задержке рестарта в Малайзии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари», и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», на пресс-конференции высказались о том, что возобновление гонки Гран-при Бахрейна, которая прошла на автодроме «Сепанг» в Малайзии, заняло практически час.
Напомним, на прогревочном круге машины из-за дождя двигались с очень низкой скоростью. Это оказалось следствием ошибки в программном обеспечении силовых установок. Гоночная дирекция оперативно подготовила новое ПО, которое команды установили перед рестартом.
Хэмилтон: Им пришлось обновить программное обеспечение, а затем загрузить его в машину. Видимо, у кого-то ноутбуки были быстрее, чем у других (смеётся).
Ферстаппен: Да, именно поэтому и возникла задержка — нужно было передать программное обеспечение всем.
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