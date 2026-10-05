Самолёт Леклера не смог приземлиться в Сингапуре — Иллман

28-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», испытал проблемы во время перелёта из Малайзии в Сингапур. По информации фотографа Формулы-1 Кима Иллмана, самолёт Леклера вылетел из Малайзии прошлой ночью, однако не смог приземлиться в аэропорту Селетар в Сингапуре.

Как сообщает источник, самолёт Леклера вернулся обратно в Малайзию. Шарлю же пришлось добираться до Сингапура на автомобиле.

Этап Ф-1 в Сингапуре стартует 9 октября со свободных практик.

На минувшем Гран-при Бахрейна, который прошёл на автодроме «Сепанг» в Малайзии, Леклер финишировал четвёртым.

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