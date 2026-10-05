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«Ауди» представила специальную ливрею для этапа Гран-при в Сингапуре

«Ауди» представила специальную ливрею для этапа Гран-при в Сингапуре
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Команда Формулы-1 «Ауди» представила специальную ливрею для этапа Гран-при в Сингапуре, который пройдёт на гоночной трассе «Марина Бей» с 9 по 11 октября.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеопредставлением эксклюзивной ливреи болида «Ауди».

Отметим, что в 2026 году «Ауди» запустила программу Art of Influence («Искусство влияния») в Сингапуре. Она призвана познакомить публику с командой и объединить «еду, моду, спорт и развлечения».

«Ауди» перед этапом в Сингапуре занимает восьмое место в Кубке конструкторов. За 16 проведённых этапов команда смогла набрать 17 очков. Пилоты команды – Габриэл Бортолето (10 очков) и Нико Хюлькенберг (7 очков) располагаются на 14-м и 15-м местах соответственно в личном зачёте.

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