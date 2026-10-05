Пиастри: никогда не видел, чтобы гонку Формулы-1 откладывали из-за бага

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий «Макларен», высказался о проблемах на старте гонки Гран-при Бахрейна, которая прошла на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

«Я никогда не видел, чтобы гонку Формулы-1 откладывали из-за бага. Что-то новенькое. Я завис где-то на секунду. Когда на этих машинах не работает турбина, с тем же успехом можно толкать болид руками, а не ехать на моторе. Довольно дико. Выглядело всё не лучшим образом», — приводит слова Пиастри Motorsport.

Напомним, на прогревочном круге машины из-за дождя двигались с очень низкой скоростью. Это оказалось следствием ошибки в программном обеспечении силовых установок. Гоночная дирекция оперативно подготовила новое ПО, которое команды установили перед рестартом.