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Пиастри: никогда не видел, чтобы гонку Формулы-1 откладывали из-за бага

Пиастри: никогда не видел, чтобы гонку Формулы-1 откладывали из-за бага
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий «Макларен», высказался о проблемах на старте гонки Гран-при Бахрейна, которая прошла на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Я никогда не видел, чтобы гонку Формулы-1 откладывали из-за бага. Что-то новенькое. Я завис где-то на секунду. Когда на этих машинах не работает турбина, с тем же успехом можно толкать болид руками, а не ехать на моторе. Довольно дико. Выглядело всё не лучшим образом», — приводит слова Пиастри Motorsport.

Напомним, на прогревочном круге машины из-за дождя двигались с очень низкой скоростью. Это оказалось следствием ошибки в программном обеспечении силовых установок. Гоночная дирекция оперативно подготовила новое ПО, которое команды установили перед рестартом.

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