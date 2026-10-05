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«Самый событийный день в моей карьере в Ф-1». Линдблад — о гонке ГП Бахрейна

«Самый событийный день в моей карьере в Ф-1». Линдблад — о гонке ГП Бахрейна
Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад прокомментировал своё выступление на Гран-при Бахрейна в Малайзии, где он финишировал 10-м, стартовав с 22-й позиции.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Довольно-таки безумный день. Было интересно. Пожалуй, самый событийный день в моей карьере в Ф-1. И результат потрясающий: попасть в очки после старта последним – это очень здорово. Потрясающий день для команды, для всей семьи «Ред Булл», первая победа с новым двигателем, который отлично себя проявлял весь год. Что касается меня лично, я не так уж доволен собственным выступлением.

Конечно, были и хорошие моменты, но в середине гонки я был слишком медленным. Надо разобраться с этим, а также с тем, что в гоночном режиме я выступаю чуть слабее, чем в квалификациях. Но команда сработала просто идеально. Именно благодаря ей показан такой результат», — приводит слова Линдблада официальный сайт Ф-1.

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