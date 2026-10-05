«Самый событийный день в моей карьере в Ф-1». Линдблад — о гонке ГП Бахрейна

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад прокомментировал своё выступление на Гран-при Бахрейна в Малайзии, где он финишировал 10-м, стартовав с 22-й позиции.

«Довольно-таки безумный день. Было интересно. Пожалуй, самый событийный день в моей карьере в Ф-1. И результат потрясающий: попасть в очки после старта последним – это очень здорово. Потрясающий день для команды, для всей семьи «Ред Булл», первая победа с новым двигателем, который отлично себя проявлял весь год. Что касается меня лично, я не так уж доволен собственным выступлением.

Конечно, были и хорошие моменты, но в середине гонки я был слишком медленным. Надо разобраться с этим, а также с тем, что в гоночном режиме я выступаю чуть слабее, чем в квалификациях. Но команда сработала просто идеально. Именно благодаря ей показан такой результат», — приводит слова Линдблада официальный сайт Ф-1.