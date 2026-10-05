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Лиам Лоусон подвёл итоги Гран-при Бахрейна, отметив правильный выбор шин

Лиам Лоусон подвёл итоги Гран-при Бахрейна, отметив правильный выбор шин
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Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон подвёл итоги Гран-при Бахрейна, который прошёл на трассе «Сепанг» в Малайзии, и заявил, что не ожидал борьбы с Максом Ферстаппеном в первом повороте.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Не ожидал, что с учетом моей стартовой позиции я буду бороться с Максом Ферстаппеном в первом повороте. Но машина с самого начала работала просто превосходно, я очень рад и горжусь командой. Сегодня мы принимали правильные решения по выбору шин – хотя, если честно, порой у меня возникали сомнения в правильности выбора.

Но машина работала очень хорошо. Особенно удачным для меня получился второй отрезок гонки. Если посмотреть на то, пилоты каких команд финишировали впереди нас, то понимаешь, что вряд ли мы могли выступить лучше», — приводит слова Лоусона Motor Sport Magazine.

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