Масштабный финал Российской серии кольцевых гонок примет Подмосковье в октябре

С 9 по 11 октября на трассе Moscow Raceway в Волоколамском районе Московской области с пройдёт финал очередного сезона Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), самого масштабного и престижного гоночного турнира страны. В течение трёх дней болельщики, приехавшие на трассу, и зрители прямых трансляций смогут наблюдать за сражением лучших гонщиков и гоночных команд России.

На трассу по ходу уикенда выйдут около 100 пилотов на самых разных гоночных автомобилях, от хэтчбеков LADA начального уровня подготовки до суперкаров Mercedes-AMG, Audi и Lamborghini ценой около полумиллиона евро. При этом гонки пройдут в двух разных дисциплинах. В пятницу и субботу состоятся спринтерские заезды (длина гонки – от получаса до часа, на старт выходят машины одного или двух близких по скорости классов, этап состоит из двух гонок). В воскресенье сезон завершит шестичасовая гонка на выносливость, где на трассе одновременно находятся автомобили, заметно отличающиеся друг от друга и по конструкции, и по скорости.

Финальный уикенд сезона особо интересен тем, что определит судьбу титулов чемпионов России и обладателей Кубка страны практически во всех классах и зачётных группах. Неудивительно, что особое внимание болельщиков приковано к развитию событий в самом престижном классе спринтерских гонок SMP TCR Russia. Это единственная категория, где выступают только спортсмены-профессионалы, и на старт они выходят в составе сильнейших команд страны.

Фото: СМП РСКГ

За титул чемпиона страны в SMP TCR Russia ведут борьбу Александр Смоляр, выступающий за команду SMP Racing, и Максим Солдатов, представляющий коллектив TAIF Motorsport (оба выступают на испанских хэтчбеках Cupra Leon). Александр считается самым быстрым гонщиком своего поколения, на его счету успешная карьера в международном картинге и гонках младших формул, включая победы в гонках престижной Формулы 3. Однако, выступая в течение трёх предыдущих лет в SMP TCR Russia и каждый раз будучи одним из главных претендентов на чемпионство, Смоляр ни разу не смог взять титул. В этом году он вновь считался фаворитом сезона, но на решающий этап едет вторым в общем зачёте с достаточно большим (17 очков) отставанием от лидера. При этом Солдатов, занимающий первую строчку турнирной таблицы, проводит в топовом классе первый полный