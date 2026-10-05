Итальянский журналист Лео Туррини раскритиковал «Феррари» за ошибку с шинами в Малайзии

Итальянский автоспортивный журналист Лео Туррини в своей колонке раскритиковал «Феррари» за выбор шин на старте гонки Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Для начала дайте «Феррари» метеоролога. [Льюис] Хэмилтон сегодня провёл просто сенсационную гонку. Я говорю о человеке, которому по документам уже за 40 и который из-за неудачного выбора шин оказался практически в хвосте пелотона на земле Сандокана. Несмотря на это, старый баронет показал потрясающую гонку, вернув красную машину на подиум и опередив своего напарника [Шарля] Леклера.

Если хотите, результат этой гонки — идеальное отражение нынешнего положения «Феррари». Эх, всегда чего-то не хватает! На этот раз нельзя жаловаться на результативность гонщиков, да и управление ходом гонки со стороны командного мостика было эффективным. Скорее всего, ошибкой стала метеоинформация, которой располагал Фред Вассер, если учитывать, что «Мерседес» и «Ред Булл» стартовали на промежуточных шинах для мокрой трассы, в то время как Хэмилтон и Леклер вышли на влажный асфальт на «обуви» для сухой трассы…» — написал Туррини в своём блоге.