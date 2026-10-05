Брандл: интуиция подсказывает, что в «Мерседесе» предпочли бы, чтобы победил Антонелли

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл заявил, что, по его ощущениям, в «Мерседесе» предпочли бы видеть чемпионом действующего лидера «Королевских гонок» в сезоне-2026 20-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли, а не британского гонщика Джорджа Расселла.

«Я верю в это. Однако интуиция подсказывает мне, что они предпочли бы, чтобы победил Кими», — приводит слова Брандла издание GPblog.

Ранее Брандл напрямую спросил руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, был бы Антонелли лучше как чемпион мира для команды с коммерческой точки зрения. Вопрос прозвучал на фоне того, что поздний сход Расселла в Сепанге увеличил отрыв лидера чемпионата с 66 до 84 очков за семь гонок до конца.