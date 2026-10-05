«Если поступлю так, потеряю совесть». Вольф — о коммерческой выгоде от победы Антонелли

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос, был бы итальянский пилот Андреа Кими Антонелли лучше как чемпион мира для команды с коммерческой точки зрения.

«Трудно сказать, потому что, очевидно, я должен руководствоваться интересами команды. Никогда не могу отдавать предпочтение одному гонщику перед другим. Если я поступлю так, то потеряю совесть. Оба получают равные возможности. Пусть победит сильнейший», — приводит слова Вольфа издание GPblog.

Вопрос прозвучал на фоне того, что поздний сход Джорджа Расселла в Сепанге увеличил отрыв Антонелли в личном зачёте с 66 до 84 очков за семь гонок до конца сезона.