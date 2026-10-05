15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен отметил высокую скорость Oracle после задержки рестарта Гран-при

Макс Ферстаппен отметил высокую скорость Oracle после задержки рестарта Гран-при
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», рассказал о скорости интернет-соединения, которое помогло команде оперативно получить обновление программного обеспечения перед рестартом Гран-при Бахрейна на «Сепанге».

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

На вопрос о продолжительной паузе перед возобновлением гонки Ферстаппен отметил партнёрство «Ред Булл» с компанией Oracle.

«Да, мы сотрудничаем с Oracle, поэтому у нас очень-очень быстрое соединение. Мы ждали там около получаса. Возможно, у кого-то соединение было немного медленнее», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции.

Ранее Ферстаппен и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказали, что перед рестартом командам потребовалось обновить программное обеспечение и загрузить его в машины. По словам Ферстаппена, после второго обновления проблема с работой автомобиля на слишком низкой скорости стала проявляться реже.

Читать далее:
«У кого-то ноутбуки были быстрее». Хэмилтон пошутил о задержке рестарта в Малайзии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android