Макс Ферстаппен отметил высокую скорость Oracle после задержки рестарта Гран-при

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», рассказал о скорости интернет-соединения, которое помогло команде оперативно получить обновление программного обеспечения перед рестартом Гран-при Бахрейна на «Сепанге».

На вопрос о продолжительной паузе перед возобновлением гонки Ферстаппен отметил партнёрство «Ред Булл» с компанией Oracle.

«Да, мы сотрудничаем с Oracle, поэтому у нас очень-очень быстрое соединение. Мы ждали там около получаса. Возможно, у кого-то соединение было немного медленнее», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции.

Ранее Ферстаппен и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказали, что перед рестартом командам потребовалось обновить программное обеспечение и загрузить его в машины. По словам Ферстаппена, после второго обновления проблема с работой автомобиля на слишком низкой скорости стала проявляться реже.