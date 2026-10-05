Макс Ферстаппен отметил высокую скорость Oracle после задержки рестарта Гран-при

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», рассказал о скорости интернет-соединения, которое помогло команде оперативно получить обновление программного обеспечения перед рестартом Гран-при Бахрейна на «Сепанге».
На вопрос о продолжительной паузе перед возобновлением гонки Ферстаппен отметил партнёрство «Ред Булл» с компанией Oracle.
«Да, мы сотрудничаем с Oracle, поэтому у нас очень-очень быстрое соединение. Мы ждали там около получаса. Возможно, у кого-то соединение было немного медленнее», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции.
Ранее Ферстаппен и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказали, что перед рестартом командам потребовалось обновить программное обеспечение и загрузить его в машины. По словам Ферстаппена, после второго обновления проблема с работой автомобиля на слишком низкой скорости стала проявляться реже.
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