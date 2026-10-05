В ESPN ответили, когда Гран-при Малайзии может вернуться в календарь Формулы-1

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после гонки на «Сепанге» подтвердил, что обсудил с Формулой-1 перспективы постоянного возвращения страны в календарь.

«У меня была возможность провести встречу с президентом, который также является генеральным директором Формулы-1, Стефано Доменикали, перед началом гонки на международном автодроме «Сепанг». Мы обсудили перспективы постоянного возвращения Гран-при Малайзии в календарь Формулы-1, что позволит удовлетворить давнее желание болельщиков, с нетерпением ожидающих его возвращения в Сепанг. Однако эти усилия потребуют времени, поскольку при составлении календаря гонок необходимо учитывать плотный график, а также существующие договорные обязательства с принимающими странами», — написал Ибрагим в социальной сети Х.

Осведомлённый источник в паддоке сообщил изданию ESPN, что с учётом существующих контрактов Формулы-1 самое раннее, когда «Сепанг» может вернуться в календарь, — 2030 год.

Финансы станут главным препятствием. Бахрейн взял на себя бо́льшую часть (если не всю) заявленной суммы в $ 50 млн за проведение этапа. Без этого у «Сепанга» не было бы шансов стать запасным вариантом на 2027 год. При этом интерес к спорту в Малайзии оказался выше, чем когда-либо: в день гонки на трибунах собралось более 110 тыс. человек.