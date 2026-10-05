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Боттас преодолел 161,91 км на велосипеде во второй день, двигаясь из Малайзии в Сингапур

Боттас преодолел 161,91 км на велосипеде во второй день, двигаясь из Малайзии в Сингапур
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Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас поделился фотографиями и видео из своего велопутешествия из Малайзии в Сингапур в социальной сети и в сервисе Strava.

Фото: Скриншот из аккаунта Валттери Боттаса в Strava

По данным Strava, за второй день Боттас проехал 161,91 км. Он стал пятым на гравийном участке Itsaso Bazter — Ikan Bakar Gravel Road.

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Боттас намерен проехать около 350 км за несколько дней, чтобы успеть к медиадню в четверг.

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Путь он начал после Гран-при Бахрейна в Малайзии, где сошёл с дистанции из-за погодных условий. Первый отрезок прошёл из Куала-Лумпура в Порт-Диксон — 56,6 км за 2 часа 8 минут. Часть пути он проехал ночью, полагаясь на небольшой фонарь на руле.

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

37-летний финн регулярно участвует в велогонках вместе со своей партнёршей, профессиональной велогонщицей Тиффани Кромвелл.

Начало пути Валттери:
Фото
37-летний Боттас добирается до этапа ГП в Сингапуре на велосипеде из Малайзии
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