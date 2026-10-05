Формула-2 представила календарь на сезон-2027

Формула-2 объявила календарь на сезон-2027. Чемпионат будет состоять из 14 этапов, которые пройдут в Азии, Океании, Европе и Америке. В календарь добавятся два новых места проведения — Стамбул и Мехико — и вернётся Монреаль после успешного дебюта в сезоне-2026.

Календарь Формулы-2 на сезон-2027 Фото: fiaformula2.com

Новые этапы в Стамбуле и Мехико пройдут в октябре. Их добавление создаёт более сбалансированное расписание и сокращает прежде длительный перерыв перед двумя заключительными этапами в Лусаиле и на «Яс Марине».

Сезон-2027 стартует в марте в Сахире, Бахрейн, вместе с Формулой-1, после чего пелотон сразу отправится в Джидду, Саудовская Аравия, через неделю. Оттуда чемпионат поедет в Мельбурн, Австралия, а затем в Монреаль, Канада.

Европейская часть сезона начнётся в июне в Монако, затем в июле пройдут этапы в Сильверстоуне, Великобритания, и Шпильберге, Австрия, подряд перед летним перерывом. В сентябре состоится серия из трёх этапов: Монца, Италия, Мадрид, Испания, и Баку, Азербайджан.

В октябре Формула-2 впервые посетит Стамбул, Турция, который возвращается в календарь Формулы-1, а затем Мехико, Мексика. Сезон-2027 завершится в декабре двумя этапами подряд: сначала в Лусаиле, Катар, затем – на «Яс Марине», ОАЭ, в финале чемпионата.