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Формула-3 вслед за Ф-2 опубликовала календарь на сезон-2027

Формула-3 вслед за Ф-2 опубликовала календарь на сезон-2027
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Формула-3 представила календарь на сезон-2027. Чемпионат будет состоять из 10 этапов на четырёх континентах, включая три новых места проведения: Джидду, Монреаль и Стамбул.

Календарь Формулы-3 на сезон-2027

Календарь Формулы-3 на сезон-2027

Фото: fiaformula3.com

Сезон начнётся в марте двумя этапами подряд: Сахир, Бахрейн, примет открывающий этап вместе с Формулой-1 и Формулой-2, после чего пелотон отправится в Джидду, Саудовская Аравия, где 30 машин Формулы-3 впервые выйдут на быструю и сложную городскую трассу «Джидда Корниш».

В апреле чемпионат поедет в Мельбурн, Австралия, а в мае Формула-3 совершит исторический дебют в Северной Америке: Монреаль примет четвёртый этап на трассе «Жиль-Вильнёв». В июне чемпионат вернётся на улицы Монако, затем в июле пройдут два этапа подряд — в Сильверстоуне, Великобритания, и в Шпильберге, Австрия.

После летнего перерыва сезон возобновится ещё двумя этапами подряд: сначала Монца, Италия, затем Мадрид, Испания. Финал сезона-2027 пройдёт в Стамбуле, Турция — третьем новом месте проведения.

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Формула-2 представила календарь на сезон-2027
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