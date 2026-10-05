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Расписание трансляций Гран-при Сингапура — 2026

Расписание трансляций Гран-при Сингапура — 2026
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С 9 по 11 октября состоится 17-й этап нынешнего сезона Формулы-1 — Гран-при Сингапура.

Все заезды гоночного уикенда будут доступны на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Сингапуре покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 Гран-при Сингапура — 2026. Расписание трансляций уикенда (время — московское):

Пятница, 9 октября:

11:30. Свободная практика Гран-при Сингапура;
15:30. Спринт-квалификация Гран-при Сингапура.

Суббота, 10 октября:

12:00. Спринт Гран-при Сингапура;
16:00. Квалификация Гран-при Сингапура.

Воскресенье, 11 октября:

15:00. Гонка Гран-при Сингапура.

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