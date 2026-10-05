Расписание трансляций Гран-при Сингапура — 2026

С 9 по 11 октября состоится 17-й этап нынешнего сезона Формулы-1 — Гран-при Сингапура.
Все заезды гоночного уикенда будут доступны на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Сингапуре покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Формула-1 Гран-при Сингапура — 2026. Расписание трансляций уикенда (время — московское):
Пятница, 9 октября:
11:30. Свободная практика Гран-при Сингапура;
15:30. Спринт-квалификация Гран-при Сингапура.
Суббота, 10 октября:
12:00. Спринт Гран-при Сингапура;
16:00. Квалификация Гран-при Сингапура.
Воскресенье, 11 октября:
15:00. Гонка Гран-при Сингапура.