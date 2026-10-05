«Извиняюсь за то, что влез в кадр». Шарль Леклер поздравил тифози с помолвкой

28-летний монегаск Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», поздравил тифози, которые обручились перед стартом Гран-при Азербайджана в Баку, и в шутку извинился за то, что проехал позади пары в этот момент.

Шарль Леклер проезжает позади тифози Фото: Кадр из видео

«Поздравляю и извиняюсь за то, что влез в кадр», — написал Леклер под видео, добавив смайлик с поцелуем.

Однако видео момента предложения руки и сердца снял и опубликовал зритель, никак не связанный с парой. Реакция автора ролика была эмоциональной. На русском языке он сказал: «***** себе я место выбрал, ура, *****. Нормально кольцо хоть?» В комментариях мужчина также отметил, что пара из ролика найдена.