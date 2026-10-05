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Перес назвал проблемы на прогревочном круге в Малайзии «совершенно недопустимыми»

Перес назвал проблемы на прогревочном круге в Малайзии «совершенно недопустимыми»
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Пилот «Кадиллака» Серхио Перес раскритиковал проблемы, возникшие на прогревочном круге Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Было ощущение, будто ты сидишь в картинговой машине, время на которой вот-вот закончится. Очевидно, произошедшее — не лучший вариант. Уверен, мы как вид спорта сделаем из этого выводы, но случившееся совершенно недопустимо для автоспорта», — приводит слова Переса издание RacingNews365.

На Гран-при Бахрейна Чеко финишировал только 19-м, отстав от лидера гонки и бывшего напарника по «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 29,310 секунды. За сезон Перес ещё не набрал ни одного очка в личном зачёте.

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