Перес назвал проблемы на прогревочном круге в Малайзии «совершенно недопустимыми»

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес раскритиковал проблемы, возникшие на прогревочном круге Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Было ощущение, будто ты сидишь в картинговой машине, время на которой вот-вот закончится. Очевидно, произошедшее — не лучший вариант. Уверен, мы как вид спорта сделаем из этого выводы, но случившееся совершенно недопустимо для автоспорта», — приводит слова Переса издание RacingNews365.

На Гран-при Бахрейна Чеко финишировал только 19-м, отстав от лидера гонки и бывшего напарника по «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 29,310 секунды. За сезон Перес ещё не набрал ни одного очка в личном зачёте.