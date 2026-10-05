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Боттас показал, как едет на велосипеде в Сингапур — в том числе через тёмный лес

Боттас показал, как едет на велосипеде в Сингапур — в том числе через тёмный лес
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37-летний финский гонщик Валттери Боттас, выступающий за американскую команду «Кадиллак» в Формуле-1, продолжает свой путь на Гран-при Сингапура, который пройдёт с 9 по 11 октября на городской трассе «Марина Бей». Он поделился в своём аккаунте в социальной сети Х видео с дороги.

«Да, я еду в Сингапур на велосипеде. По малопосещаемым гравийным дорогам на моём новом Canyon Grail CFR. Увидимся там», — подписал опубликованное видео Боттас.

Пилот добирается до места проведения будущего уикенда на велосипеде из Куала-Лумпура, где в воскресенье завершился 16-й этап чемпионата в сезоне-2026 — Гран-при Бахрейна в Малайзии.

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Видео
Боттас преодолел 161,91 км на велосипеде во второй день, двигаясь из Малайзии в Сингапур
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