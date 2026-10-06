Стелла: если в Ф-1 время от времени возникают сбои, мы должны принять, что они случаются

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал программный сбой, который привёл к задержке старта Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Думаю, мы должны признать, что Формула-1 проделала отличную работу при создании нового регламента, хотя с точки зрения поведения силовых установок некоторые вопросы всё ещё остаются. И если время от времени возникают какие-то сбои, то мы должны принять, что они случаются со всеми.

Если говорить о командах, у нас их много. И если речь идёт о самом виде спорта или каких-то общих проблемах с программным обеспечением, думаю, мы должны это принять и поддержать работу над тем, чтобы подобное больше не повторялось. Но как участник чемпионата я бы не стал говорить, что произошедшее не соответствовало необходимым стандартам, если учитывать, что у самих команд проблемы возникают практически на каждом гоночном уикенде.

Когда речь идёт о настолько масштабных нововведениях, вполне можно принять, что некоторые аспекты ещё требуют доработки», — приводит слова Стеллы издание Motorsport.