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Дэвид Култхард намекнул на скорое объявление о возвращении Формулы-1 в Африку

Дэвид Култхард намекнул на скорое объявление о возвращении Формулы-1 в Африку
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард намекнул, что официальное объявление о долгожданном возвращении чемпионата в Африку может быть близко.

«У Портимана есть ещё пара лет. Это отличная трасса для гонщиков. Мы приезжали туда, насколько я помню, во время пандемии COVID-19, поэтому тогда у нас не было проблем со зрителями. Нам интересно узнать, сколько людей придёт туда теперь. Я слышал слухи, что вскоре будет объявлено о проведении гонки в Африке. Так что мы отправимся в Африку», — сказал Култхард в подкасте Up To Speed.

Формула-1 не гонялась в Африке с 1993 года, когда Гран-при ЮАР прошёл на «Кьялами». Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон уже несколько лет добивается включения Африки в календарь.

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