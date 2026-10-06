«Не знаю, что на это сказать». Мекис — о конкурентоспособности «Ред Булл» в конце сезона

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал первую победу команды в сезоне-2026 на Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Мы были удивлены расстановкой сил в Малайзии. С одной стороны, это подтверждает положительную тенденцию, которую мы наблюдаем после Монцы, Мадрида и Баку. На каждом этапе нам удавалось немного прибавлять в производительности, и это здорово.

С другой стороны, могли ли на увиденную нами в Малайзии расстановку сил повлиять какие-то другие факторы? Возможно. Из-за экстремальной жары, шероховатости асфальта и конфигурации трассы большинство машин, уверен, работали за пределами своего оптимального рабочего диапазона. Могло ли это повлиять на расстановку сил? Вполне возможно.

Меняет ли это что-то в нашем подходе к следующим гонкам? Не особо. Мы постараемся как можно лучше адаптироваться и посмотрим, что из этого получится. Мы по-прежнему считаем, что в Сингапуре наши характеристики на медленных поворотах должны позволить нам быть конкурентоспособными. А вот понять, чего от соперников ждать, очень и очень сложно.

Думаю, в ближайших гонках мы будем бороться за подиум, потому что, по сути, уже на