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«Не знаю, что на это сказать». Мекис — о конкурентоспособности «Ред Булл» в конце сезона

«Не знаю, что на это сказать». Мекис — о конкурентоспособности «Ред Булл» в конце сезона
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал первую победу команды в сезоне-2026 на Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Мы были удивлены расстановкой сил в Малайзии. С одной стороны, это подтверждает положительную тенденцию, которую мы наблюдаем после Монцы, Мадрида и Баку. На каждом этапе нам удавалось немного прибавлять в производительности, и это здорово.

С другой стороны, могли ли на увиденную нами в Малайзии расстановку сил повлиять какие-то другие факторы? Возможно. Из-за экстремальной жары, шероховатости асфальта и конфигурации трассы большинство машин, уверен, работали за пределами своего оптимального рабочего диапазона. Могло ли это повлиять на расстановку сил? Вполне возможно.

Меняет ли это что-то в нашем подходе к следующим гонкам? Не особо. Мы постараемся как можно лучше адаптироваться и посмотрим, что из этого получится. Мы по-прежнему считаем, что в Сингапуре наши характеристики на медленных поворотах должны позволить нам быть конкурентоспособными. А вот понять, чего от соперников ждать, очень и очень сложно.

Думаю, в ближайших гонках мы будем бороться за подиум, потому что, по сути, уже на