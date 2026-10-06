SoyMotor: Алонсо может вернуться на «Дакар» в 2027 году на автомобиле «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо близок к возвращению на ралли-рейд «Дакар». Испанец может выступить в 2027 году на автомобиле категории T1+, который будет подготовлен Prodrive и внешне оформлен под «Астон Мартин», сообщает издание SoyMotor.

По информации источника, Алонсо проведёт первые тесты автомобиля уже на следующей неделе. Окончательное соглашение пока не подписано — стороны продолжают согласовывать детали контракта, однако план участия испанца в «Дакаре» уже находится в работе. Машины и грузовики команды находятся в Великобритании, при этом с автомобилей уже сняли логотипы Dacia.

Автомобиль представляет собой бывший Dacia Sandrider, разработанный Prodrive. В 2027 году его переоборудуют и переименуют в «Астон Мартин». Напарником Алонсо, как ожидается, вновь станет Марк Кома, который уже выступал его штурманом на «Дакаре» в 2020 году. На первых тестах инженером испанца будет Даниэль Гратакос, ранее работавший с автомобилями Dacia на «Дакаре».

О возможном участии в «Дакаре» Алонсо косвенно говорил перед Гран-при Бахрейна в Малайзии. Тогда испанец заявил, что в ближайшие недели могут появиться новые проекты, которые некоторые считают невозможными, и отметил желание проверить границы возможного в автоспорте.