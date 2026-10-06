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Макс Ферстаппен — об отце: ему было неприятно в начале сезона наблюдать за происходящим

Макс Ферстаппен — об отце: ему было неприятно в начале сезона наблюдать за происходящим
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о поддержке своего отца Йоса Ферстаппена после первой победы в сезоне-2026.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Мы все в команде очень вовлечены в этот сезон. И, конечно, мои отношения с отцом — мы действительно хорошо понимаем друг друга за все годы, которые провели вместе, работая над нашей целью в Формуле-1. Он всё ещё за моей спиной. Он не приезжает на каждую гонку, но когда он там, мы много обо всём говорим. Он знает всё. И ему, полагаю, в начале сезона было неприятно наблюдать за происходящим, как и для меня — машину было неприятно пилотировать», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

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