В «Мерседесе» заявили, что Расселлу могут поставить штрафную СУ до выхода новой версии

Брэдли Лорд, являющийся заместителем команды руководителя команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольфа, высказался о сходе Джорджа Расселла на Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Он вышел на связь за машиной безопасности и сказал, что силовая установка начала звучать странно. Мы увидели, что датчики затем начали вести себя неправильно, стало ясно, что нам нужно отвести машину в сторону, и у нас был отказ какого-то элемента. Нам всё ещё нужно понять, что это означает для его пула [силовых установок], потому что он не богат на силовые установки с малым пробегом, так что это может означать, что нам нужно изменить то, что было нашей предыдущей стратегией на концовку сезона. Но мы поймём это более подробно в ближайшее время.

Обновление двигателя до выхода версии ADUO2? Потенциально — да. Это то, что нам нужно понять. Но там может быть эффект двойного удара, который для него после такого душераздирающего опыта в Малайзии, был бы опустошительным. И обидно, что такое является просто действительно досадным следствием той проблемы», — приводит слова Лорда RacingNews365.