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В «Мерседесе» заявили, что Расселлу могут поставить штрафную СУ до выхода новой версии

В «Мерседесе» заявили, что Расселлу могут поставить штрафную СУ до выхода новой версии
Комментарии

Брэдли Лорд, являющийся заместителем команды руководителя команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольфа, высказался о сходе Джорджа Расселла на Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Он вышел на связь за машиной безопасности и сказал, что силовая установка начала звучать странно. Мы увидели, что датчики затем начали вести себя неправильно, стало ясно, что нам нужно отвести машину в сторону, и у нас был отказ какого-то элемента. Нам всё ещё нужно понять, что это означает для его пула [силовых установок], потому что он не богат на силовые установки с малым пробегом, так что это может означать, что нам нужно изменить то, что было нашей предыдущей стратегией на концовку сезона. Но мы поймём это более подробно в ближайшее время.

Обновление двигателя до выхода версии ADUO2? Потенциально — да. Это то, что нам нужно понять. Но там может быть эффект двойного удара, который для него после такого душераздирающего опыта в Малайзии, был бы опустошительным. И обидно, что такое является просто действительно досадным следствием той проблемы», — приводит слова Лорда RacingNews365.

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