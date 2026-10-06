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Хэмилтон — о ГП Бахрейна: думал, есть шанс побороться с Ферстаппеном за победу

Хэмилтон — о ГП Бахрейна: думал, есть шанс побороться с Ферстаппеном за победу
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41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», высказался о прошедшем в выходные на автодроме «Сепанг» в Малайзии Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Думал, что у нас есть шанс попытаться побороться с Максом за победу, но, может быть, мы сможем сделать это на следующем Гран-при [в Сингапуре]», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Льюис квалифицировался вторым, но из-за решения команды стартовать на мягких шинах в мокрых условиях откатился в конец пелотона, откуда к концу Гран-при смог прорваться на третью строчку и вернуться на подиум, разделив его с Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

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