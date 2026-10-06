Ферстаппен оценил работу команды после первой победы в сезоне-2026

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о «Ред Булл» после победы на Гран-при Бахрейна.

«Видеть, как команда прогрессировала, никогда не прекращала работать и действительно взяла машину и просто попыталась исправить проблемы, которые у нас были, а затем выдать что-то подобное — это потрясающе. И люди, вовлечённые в это, честно говоря… дух в команде очень хороший. Все на одной волне, мы действительно хорошо понимаем друг друга.

Так что работать в этой команде очень приятно, именно поэтому, думаю, все суперсчастливы, что мы наконец выдали такой результат», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365,