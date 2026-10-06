15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен оценил работу команды после первой победы в сезоне-2026

Ферстаппен оценил работу команды после первой победы в сезоне-2026
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о «Ред Булл» после победы на Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Видеть, как команда прогрессировала, никогда не прекращала работать и действительно взяла машину и просто попыталась исправить проблемы, которые у нас были, а затем выдать что-то подобное — это потрясающе. И люди, вовлечённые в это, честно говоря… дух в команде очень хороший. Все на одной волне, мы действительно хорошо понимаем друг друга.

Так что работать в этой команде очень приятно, именно поэтому, думаю, все суперсчастливы, что мы наконец выдали такой результат», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365,

Материалы по теме
Макс Ферстаппен — об отце: ему было неприятно в начале сезона наблюдать за происходящим
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android