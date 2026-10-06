Лоусон объяснил, о чём жалеет по итогам ГП Бахрейна

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») высказался о седьмом месте на Гран-при Бахрейна.

«Какие были ощущения до последней машины безопасности? В том-то и дело. Был момент в гонке, когда я подумал: «Чувствую, мы здесь много всего сделали ради девятой строчки». Затем нам, очевидно, очень повезло в конце.

Честно говоря, я немного жалею, что не боролся с Оскаром [Пиастри] больше, потому что я обогнал их в первом повороте, а затем не особо жёстко защищался на подходе к четвёртому; я просто затормозил немного раньше, потому что ожидал, что они будут довольно намного быстрее, а они на самом деле не так уж и далеко они уехали. Но доволен седьмым местом», — приводит слова Лоусона RacingNews365.