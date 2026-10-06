Лоусон объяснил, о чём жалеет по итогам ГП Бахрейна
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Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») высказался о седьмом месте на Гран-при Бахрейна.
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919
«Какие были ощущения до последней машины безопасности? В том-то и дело. Был момент в гонке, когда я подумал: «Чувствую, мы здесь много всего сделали ради девятой строчки». Затем нам, очевидно, очень повезло в конце.
Честно говоря, я немного жалею, что не боролся с Оскаром [Пиастри] больше, потому что я обогнал их в первом повороте, а затем не особо жёстко защищался на подходе к четвёртому; я просто затормозил немного раньше, потому что ожидал, что они будут довольно намного быстрее, а они на самом деле не так уж и далеко они уехали. Но доволен седьмым местом», — приводит слова Лоусона RacingNews365.
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