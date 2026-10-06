«Иногда нужны более дружелюбные СМИ». Бриаторе — о критике в адрес Вассёра

Исполнительный советник французского коллектива «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о критике в СМИ в адрес руководителя команды Формулы-1 «Феррари» Фредерика Вассёра.

«Медиа смотрят на каждую твою неудачу. К сожалению, так и есть, потому что если ты выступаешь хорошо, в СМИ очень тихо. В момент, когда ты выступаешь плохо, медиа просыпаются и [спрашивают] «почему?» Так что нам нужно с этим жить.

Конечно, Фреду гораздо тяжелее, чем нам, из-за количества статей, потому что с точки зрения медиа внимание очень высокое к их команде. Однако при этом нам нужны медиа, потому что это наш бизнес, но иногда нам нужны более дружелюбные медиа. Это невозможно, но мы пытаемся», — приводит слова Бриаторе RacingNews365.