Мекис — о сбое в СУ на ГП Бахрейна: все подумали, что это проблемы собственной машины

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о программном сбое в двигателях на Гран-при Бахрейна.

«Думаю, это застало всех врасплох. Прежде всего мы все подумали, что это проблема нашей собственной машины и силовой установки. Как оказалось, это была общая проблема. Это хорошее напоминание для всех нас, что, вероятно, следует убедиться, что сложность систем не выходит из-под контроля, что мы держим вещи под контролем настолько, насколько это возможно.

Уверен, у нас будут обсуждения с командами, ФИA и Ф-1, как мы можем защитить себя от таких ситуаций в будущем, убедиться, что мы способны держать сложность машин и систем под контролем», — приводит слова Мекиса RacingNews365.