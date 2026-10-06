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Мекис — о сбое в СУ на ГП Бахрейна: все подумали, что это проблемы собственной машины

Мекис — о сбое в СУ на ГП Бахрейна: все подумали, что это проблемы собственной машины
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о программном сбое в двигателях на Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Думаю, это застало всех врасплох. Прежде всего мы все подумали, что это проблема нашей собственной машины и силовой установки. Как оказалось, это была общая проблема. Это хорошее напоминание для всех нас, что, вероятно, следует убедиться, что сложность систем не выходит из-под контроля, что мы держим вещи под контролем настолько, насколько это возможно.

Уверен, у нас будут обсуждения с командами, ФИA и Ф-1, как мы можем защитить себя от таких ситуаций в будущем, убедиться, что мы способны держать сложность машин и систем под контролем», — приводит слова Мекиса RacingNews365.

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