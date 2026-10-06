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«Мерседес» ускорит обновление СУ, чтобы установить Расселлу на ГП Сингапура — Sky Sports

«Мерседес» ускорит обновление СУ, чтобы установить Расселлу на ГП Сингапура — Sky Sports
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28-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», на Гран-при Сингапура получит новую пятую силовую установку и отправится в конец стартовой решётки, так как превысит лимит допустимых замен, о чём сообщили в Sky Sports.

«Изначально в команде планировали дать Расселлу новую СУ на Гран-при США позднее в этом месяце, она должна была включать обновление с системой ADUO. Теперь предполагается, что обновление двигателя может быть ускорено, чтобы Расселл был готов к Гран-при Сингапура. По крайней мере, это предотвратит необходимость получить дальнейшие штрафы позднее в сезоне за использование большего количества новых деталей», — говорится в статье.

Джордж сошёл за пять кругов до финиша Гран-при Бахрейна, который прошёл на автодроме «Сепанг» в Малайзии, Расселл ехал третьим и остановился на старт-финишной прямой из-за отказа силовой установки, пока все двигались под машиной безопасности.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
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