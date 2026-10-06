«Мерседес» ускорит обновление СУ, чтобы установить Расселлу на ГП Сингапура — Sky Sports

28-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», на Гран-при Сингапура получит новую пятую силовую установку и отправится в конец стартовой решётки, так как превысит лимит допустимых замен, о чём сообщили в Sky Sports.

«Изначально в команде планировали дать Расселлу новую СУ на Гран-при США позднее в этом месяце, она должна была включать обновление с системой ADUO. Теперь предполагается, что обновление двигателя может быть ускорено, чтобы Расселл был готов к Гран-при Сингапура. По крайней мере, это предотвратит необходимость получить дальнейшие штрафы позднее в сезоне за использование большего количества новых деталей», — говорится в статье.

Джордж сошёл за пять кругов до финиша Гран-при Бахрейна, который прошёл на автодроме «Сепанг» в Малайзии, Расселл ехал третьим и остановился на старт-финишной прямой из-за отказа силовой установки, пока все двигались под машиной безопасности.