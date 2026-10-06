Ваулз отреагировал на критику в адрес Вассёра и других руководителей «Феррари»

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз высказался о критике в адрес своего коллеги из «Феррари» Фредерика Вассёра.

«Очевидно, быть руководителем сложно. Мы все знаем, давайте будем откровенны, наша работа на кону. [Если] мы не делаем работу достаточно хорошо, это сразу ставит нас под угрозу. Думаю, это данность. Ты принимаешь это, когда принимаешь должность.

Но есть разница между тем, как тебя чествуют в успехе, и тем, как тебя критикуют в неудаче. В целом это касается всех нас. Я бы сказал, и это видно снаружи, когда я это читаю, что эта критика всегда преувеличена больше в сторону Фреда, а также его предшественников на этой роли. Их всегда высоко возвышают, а также гораздо более преувеличенно критикуют за падения. Вот как я это вижу», — приводит слова Ваулза RacingNews365.