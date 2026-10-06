В «Мерседесе» назвали причины отказа двигателя у Расселла на ГП Бахрейна

Брэдли Лорд, являющийся заместителем команды руководителя команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольфа, высказался о причинах схода Джорджа Расселла на Гран-при Бахрейна.

«Причина проблемы — потенциально сочетание обновлений, температуры трассы и покрытия трассы вызвало взаимодействие и набор алгоритмов, которые означали, что машина не находилась в своём обычном комфортном состоянии, что гонщикам приходилось поворачивать машину на газу в медленных поворотах. Это ещё больше усугубляло проблемы с температурой шин.

Здесь непросто разобраться. Это трёхмерная проблема, над которой нам нужно работать, а затем выяснить, какие именно шаги предпринять в будущем, чтобы убедиться, что у нас есть базовое понимание, что обновление работает хорошо, что мы движемся в правильном направлении в нашей разработке — не только для машины этого года, но и для следующего года тоже. Это работа, которая идёт сейчас на заводе, а также в Сингапуре, чтобы точно установить, каков план на ближайшие дни и гоночный уикенд в Сингапуре», — приводит слова Лорда Sky Sports.