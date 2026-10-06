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Стелла назвал самый сложный момент Гран-при Бахрейна

Стелла назвал самый сложный момент Гран-при Бахрейна
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла подвёл итоги Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
03 октября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:35.130
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.298
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.428

«Ну, на пит-уолле с точки зрения принятия решений по стратегии и шинам самым сложным моментом определённо стало начало, когда всем было неясно, требует ли трасса промежуточных шин или же она будет работать со сликами. На таком асфальте — мы уже видели на кругах до стартовой решётки — промежуточные шины повреждались очень и очень быстро, также на таком асфальте сухие шины работают очень и очень легко, гораздо проще, чем практически на любой другой трассе.

Так что всё выглядело так и, мы думали, что наблюдали за тем, как трасса казалась достаточно сухой, чтобы оставаться на трассе на сликах, и мы надеялись, что такая резина заработает довольно быстро. Но по факту это заняло больше кругов, чем мы ожидали. Так что с Ландо мы потеряли гоночное время, и с Оскаром тоже потеряли гоночное время, потому что нам пришлось заехать в боксы и принять, что трасса подходит только для промежуточных шин. Это был самый сложный момент», — приводит слова Стеллы RacingNews365.

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