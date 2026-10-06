Техэксперт объяснил, почему победа Ферстаппена в Малайзии — не случайность

Технический эксперт Паоло Филизетти проанализировал победу четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») на Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Победа Макса Ферстаппена и «Ред Булл» на Гран-при Бахрейна в Малайзии не была случайностью. RB22 оказалась чрезвычайно конкурентоспособной машиной на «Сепанге», чему способствовала серия недавних обновлений. Последнее включало изменения верхнего профиля боковых понтонов, что наиболее важно, это позволило «Ред Булл» ввести иную аэродинамическую карту для RB22 начиная с Гран-при Испании.

Машина теперь гораздо более точная и отзывчивая, а выступления Исака Хаджара дают дополнительные доказательства достигнутого прогресса. Стоит помнить, что большую часть сезона Ферстаппен жаловался на непредсказуемое поведение своей машины в средней части поворотов, часто испытывая срывы задней оси.

Эти реакции мешали ему иметь полную уверенность в RB22, следовательно, извлекать из неё максимальный потенциал. Конфигурация «Сепанга» — с двумя длинными прямыми, соединёнными финальной шпилькой, за которой следует серия средне- и высокоскоростных поворотов — предоставила идеальную возможность продемонстрировать достигнутые с машиной улучшения. RB22 также выиграла от мощного двигателя внутреннего сгорания и превосходных возможностей управления энергией, хотя требования, предъявляемые к силовой установке в Сепанге, в конечном итоге оказались менее суровыми, чем ожидалось.

Ферстаппен также имел преимущество, будучи одним из всего трёх нынешних гонщиков, ранее побеждавших в Малайзии. Этот предыдущий опыт в сочетании с его способностью интерпретировать трассу в свете требований современной техники Ф-1 оказался ценным как на одном круге в квалификации, так и в сложном управлении влажной трассой во время гонки, поскольку уровень сцепления постоянно менялся.

Теперь, когда следующим в календаре идёт Сингапур, городская трасса Марина-Бей представляет собой ещё одну важную проверку на прочность. Совершенно иные характеристики трассы покажут, насколько далеко программа разработок «Ред Булл» в Милтон-Кинсе продвинула RB22 — и сможет ли машина последовательно раскрывать свой потенциал на принципиально разных конфигурациях трасс. Если это подтвердится, «Ред Булл», возможно, наконец превратил RB22 в по-настоящему универсальный болид», — написал Филизетти для RacingNews365.