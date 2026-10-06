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Оруджев раскритиковал «Феррари», «Макларен» и остальных, кто ошибся с шинами на «Сепанге»

Оруджев раскритиковал «Феррари», «Макларен» и остальных, кто ошибся с шинами на «Сепанге»
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев раскритиковал команды Формулы-1 за решение начать Гран-при Бахрейна на сликах в мокрых условиях.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Мне странно, что такие ошибки происходят. Я прекрасно понимаю такие ошибки на базовом уровне, в любой молодёжной серии. Где есть инженер, ты и прогноз погоды (скорее всего, бесплатный). Но в Формуле-1 инженеров много, а радар, можно сказать, предсказывает будущее. Всяко есть возможность узнать и состояние трассы в любом повороте. Реально удивлюсь, если эту часть они не закрывают — при их-то бюджетах! Так что мне странны такие ошибки.

Как минимум на прогревочном круге многие могли заехать и поменять шины. Ты можешь проиграть 10 секунд за один круг. Так что психологических сложностей нет. Ты же рационально подходишь, будет ли твоё время гонки короче, если сейчас поменять на нужную резину, или нет. Если да, то говоришь об этом команде», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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