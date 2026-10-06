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Оруджев: главный герой гонки — Алонсо, довёз эту колымагу до очков

Оруджев: главный герой гонки — Алонсо, довёз эту колымагу до очков
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев заявил, что 45-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», является главным героем Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Главный герой гонки? Пусть будет Алонсо: довёз эту колымагу до очков. Я бы в начале сезона поставил на то, что не доедут и близко к десятке», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Алонсо финишировал восьмым в гонке, которая прошла на автодроме «Сепанг» в Малайзии под флагом Бахрейна из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

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