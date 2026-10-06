Оруджев: главный герой гонки — Алонсо, довёз эту колымагу до очков

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев заявил, что 45-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», является главным героем Гран-при Бахрейна.

«Главный герой гонки? Пусть будет Алонсо: довёз эту колымагу до очков. Я бы в начале сезона поставил на то, что не доедут и близко к десятке», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Алонсо финишировал восьмым в гонке, которая прошла на автодроме «Сепанг» в Малайзии под флагом Бахрейна из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.