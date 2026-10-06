«Финальный для него удар». Попов — о шансах Расселла на титул после схода в Малайзии

Популярный российский комментатор Алексей Попов прокомментировал сход 28-летнего британца Джорджа Расселла из команды «Мерседес» на Гран-при Бахрейна Формулы-1.

«Учитывая, что конец тройника в Сингапуре — да, он там победил в прошлом году, но это городская гонка. И там так легко пробиться, как даже в Баку Антонелли, не говоря про Монцу и Антонелли, так не получится. Поэтому если это будет штраф по мотору для Джорджа, то это будет очень тяжело. Сейчас и так до 80 очков выросло [преимущество], а это может быть просто финальный для него удар», — сказал Алексей в видео в группе «ВКонтакте» «Гаснут Огни».