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Оруджев: так-то у Норриса ошибка похуже, чем у Колапинто. Но если напарники, не наказываем

Оруджев: так-то у Норриса ошибка похуже, чем у Колапинто. Но если напарники, не наказываем
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал ошибку чемпиона Формулы-1 Ландо Норриса («Макларен») в концовке Гран-при Бахрейна под действием машины безопасности, когда он на полной скорости проехал мимо своего напарника Оскара Пиастри в гравий.

— Согласны ли с решением судей не давать реальный штраф Норрису, когда он чуть не влетел в Пиастри?
— Нет. Вообще под сейфти-каром такие инциденты обычно наказываются жёстче. Аварийная ситуация при нейтрализации. Она же на то и есть машина «безопасности», а ты взял и создал опасность! Может, это карма за комментарии Ландо в Баку про Франко. Так-то ошибка похуже, чем у [Франко] Колапинто [в Баку]. Но зато стабильность: если напарники, то не наказываем, — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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