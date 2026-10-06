Оруджев ответил, верит ли в борьбу «Ред Булл» за чемпионство в 2027 году
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев оценил шансы четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена и команды «Ред Булл» в борьбе за титул в сезоне-2027 после победы на Гран-при Бахрейна.
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919
— Победа Макса — намёк на рывок «Ред Булл» в 2027-м и борьбу за титул?
— Это был приятный сюрприз. Но что-то мне подсказывает, что это разовое явление. Как когда-то было у доминирующего «Мерседеса» с Сингапуром. Хотя, может, я ошибаюсь — лучше, чтобы ошибался. Я вообще люблю ко всему скептически относиться, так и к этому предположению тоже. Слабо верится, что порядок сил поменяется, — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
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