Оруджев ответил, верит ли в борьбу «Ред Булл» за чемпионство в 2027 году

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев оценил шансы четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена и команды «Ред Булл» в борьбе за титул в сезоне-2027 после победы на Гран-при Бахрейна.

— Победа Макса — намёк на рывок «Ред Булл» в 2027-м и борьбу за титул?

— Это был приятный сюрприз. Но что-то мне подсказывает, что это разовое явление. Как когда-то было у доминирующего «Мерседеса» с Сингапуром. Хотя, может, я ошибаюсь — лучше, чтобы ошибался. Я вообще люблю ко всему скептически относиться, так и к этому предположению тоже. Слабо верится, что порядок сил поменяется, — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».