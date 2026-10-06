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Формула-1 вернётся в Африку в 2030 году. Гран-при примет Руанда — RacingNews365

Формула-1 вернётся в Африку в 2030 году. Гран-при примет Руанда — RacingNews365
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Формула-1 может провести первый за 37 лет этап в Африке. По информации RacingNews365, решение о проведении Гран-при в Руанде уже принято, а гонка может войти в календарь чемпионата в 2030 году.

По данным источников издания в паддоке, соглашение достигнуто, а официальное объявление ожидается до конца 2026 года — возможно, уже в ближайшие недели. Президент Руанды Поль Кагаме в последние годы предпринимал усилия, чтобы добиться проведения этапа Формулы-1 в своей стране.

Согласно материалу, в Руанде планируют построить постоянную гоночную трассу примерно в 40 км от Кигали, рядом с международным аэропортом Бугесера. Проект разработала компания WurzDesign, основанная бывшим пилотом Формулы-1 Александром Вурцем. Сейчас она вместе с Tilke Engineering работает над трассой Qiddiya Speed Park в Саудовской Аравии.

В последний раз Формула-1 проводила гонку в Африке в 1993 году — тогда состоялся Гран-при Южной Африки на трассе «Кьялами». В последние годы возможность возвращения этапа обсуждали также в ЮАР, где на проведение гонки претендовали «Кьялами» и Кейптаун, а также в Марокко и Нигерии.

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