15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Томбасис: конкретный сбой ПО не повторится, но гарантий от проблемы в целом нет

Томбасис: конкретный сбой ПО не повторится, но гарантий от проблемы в целом нет
Комментарии

Технический директор Международной автомобильной федерации (ФИА) по одноместным сериям Николас Томбасис заявил, что проблема с программным обеспечением, из-за которой несколько пилотов остановились на прогревочном круге Гран-при Бахрейна в Малайзии, не должна повториться.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Я имею в виду, что машины сложны, когда электрическая энергия и энергия двигателя внутреннего сгорания работают вместе. Очевидно, что обеспечение спортивной справедливости для всех команд — это сложно. Нам всем хотелось бы, чтобы всё было проще, но при таком количестве электрической энергии система становится более сложной.

После каждой гонки мы проводим подробный разбор, в ходе которого выявляем критические моменты. Очевидно, это был серьёзный критический момент, и нам нужно убедиться, что подобного больше не произойдёт. Могу ли я гарантировать, что такое больше никогда не случится? Конкретно эта проблема — да. Проблема в целом — нет. Но мы сделаем всё возможное, чтобы этого избежать», — приводит слова Томбасиса издание RacingNews365.

Проблема возникла в режиме ПО для дождевых условий. После внесения исправления гонка началась без повторения сбоя.

Читать далее:
Томбасис прокомментировал проблемы с СУ, из-за которых перенесли старт ГП Бахрейна
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android