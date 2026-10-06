Томбасис: конкретный сбой ПО не повторится, но гарантий от проблемы в целом нет

Технический директор Международной автомобильной федерации (ФИА) по одноместным сериям Николас Томбасис заявил, что проблема с программным обеспечением, из-за которой несколько пилотов остановились на прогревочном круге Гран-при Бахрейна в Малайзии, не должна повториться.

«Я имею в виду, что машины сложны, когда электрическая энергия и энергия двигателя внутреннего сгорания работают вместе. Очевидно, что обеспечение спортивной справедливости для всех команд — это сложно. Нам всем хотелось бы, чтобы всё было проще, но при таком количестве электрической энергии система становится более сложной.

После каждой гонки мы проводим подробный разбор, в ходе которого выявляем критические моменты. Очевидно, это был серьёзный критический момент, и нам нужно убедиться, что подобного больше не произойдёт. Могу ли я гарантировать, что такое больше никогда не случится? Конкретно эта проблема — да. Проблема в целом — нет. Но мы сделаем всё возможное, чтобы этого избежать», — приводит слова Томбасиса издание RacingNews365.

Проблема возникла в режиме ПО для дождевых условий. После внесения исправления гонка началась без повторения сбоя.