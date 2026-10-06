Джордж Расселл поддержал Янника Синнера после новости о досрочном завершении сезона

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл поддержал итальянского теннисиста Янника Синнера, который объявил о досрочном завершении сезона-2026 из-за травмы колена.

«Держись, дружище», — написал комментарий Расселл под видео Синнера в социальной сети.

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира Синнер сообщил, что вместе с врачами принял решение пройти курс лечения колена. Итальянец не принимал участия в розыгрыше турниров АТР с Уимблдона-2026. Янник восстанавливается после повреждения колена, из-за которого пропустил всю хардовую серию турниров в США, а также US Open — 2026.