AS: «Дакар» может вернуться в Африку из-за конфликта на Ближнем Востоке

Организаторы «Дакара» рассматривают Марокко в качестве запасного варианта проведения ралли в 2027 году. Окончательное решение о месте проведения гонки примут в ноябре. Об этом сообщает газета AS.

Основным вариантом остаётся Саудовская Аравия, где «Дакар» должен пройти с 1 по 15 января. При этом из-за продолжающегося конфликта организаторы работают над изменениями маршрута и мерами безопасности. В случае проведения гонки в Саудовской Аравии маршрут планируют сократить до северной части страны, чтобы избежать близости к границе с Йеменом. Также предполагается усилить меры безопасности в пресс-центре и максимально ограничить перемещения между бивуачными лагерями.

При этом несколько команд уже сообщили, что не намерены отправляться в зону конфликта. Среди них структуры «Тойота» и KTM, что усилило необходимость подготовки альтернативного варианта. По информации AS, таким вариантом может стать Марокко. Организаторы уже обсудили возможный сценарий с участниками Ралли Марокко.

Если гонку перенесут в Африку, формат «Дакара» изменится. Продолжительность соревнования сократят с 15 до восьми дней, при этом старт по-прежнему состоится в январе. Окончательное решение должны принять до 29 ноября — в этот день караван «Дакара» должен собраться в Барселоне для отправки техники.