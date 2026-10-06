Журналист Motorsport Italia: Винья читал слухи о конфликте с Вассёром, ужиная с ним

Итальянский журналист Роберто Кинкеро, работающий в издании Motorsport Italia, поделился историей генерального директора «Феррари» Бенедетто Виньи о его взаимоотношениях с руководителем команды Формулы-1 Фредериком Вассёром.

«Феррари» уже публично обозначила свою позицию, подтвердив доверие руководителю команды, а Винья расширил тему, рассказав о текущей ситуации в «Скудерии», которая постоянно находится в центре слухов, различных трактовок и комментариев. В наши дни в Формуле-1 они распространяются всё быстрее благодаря социальным сетям.

В качестве примера Винья рассказал историю, которая, по его словам, наглядно показывает, насколько сильно реальность может расходиться со слухами. Некоторое время назад он ужинал с руководителем «Скудерии» и во время вечера наткнулся на публикацию, в которой с полной уверенностью утверждалось, что отношения между ними ужасные и Винья с Вассёром терпеть друг друга не могут.

Парадокс был очевиден: Винья читал эти комментарии, ужиная с тем самым человеком, отношения с которым, согласно публикации, якобы окончательно испортились. Оставалось лишь улыбнуться», — написал журналист.