15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Журналист Motorsport Italia: Винья читал слухи о конфликте с Вассёром, ужиная с ним

Журналист Motorsport Italia: Винья читал слухи о конфликте с Вассёром, ужиная с ним
Комментарии

Итальянский журналист Роберто Кинкеро, работающий в издании Motorsport Italia, поделился историей генерального директора «Феррари» Бенедетто Виньи о его взаимоотношениях с руководителем команды Формулы-1 Фредериком Вассёром.

«Феррари» уже публично обозначила свою позицию, подтвердив доверие руководителю команды, а Винья расширил тему, рассказав о текущей ситуации в «Скудерии», которая постоянно находится в центре слухов, различных трактовок и комментариев. В наши дни в Формуле-1 они распространяются всё быстрее благодаря социальным сетям.

В качестве примера Винья рассказал историю, которая, по его словам, наглядно показывает, насколько сильно реальность может расходиться со слухами. Некоторое время назад он ужинал с руководителем «Скудерии» и во время вечера наткнулся на публикацию, в которой с полной уверенностью утверждалось, что отношения между ними ужасные и Винья с Вассёром терпеть друг друга не могут.

Парадокс был очевиден: Винья читал эти комментарии, ужиная с тем самым человеком, отношения с которым, согласно публикации, якобы окончательно испортились. Оставалось лишь улыбнуться», — написал журналист.

Читать далее:
Льюис Хэмилтон намекнул, что проблемы «Феррари» могут исходить не от Фредерика Вассёра
Вассёр — о словах Хэмилтона: было бы ошибкой искать виноватых среди отдельных людей
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android